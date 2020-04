Météo en Corse : une semaine agitée et peu printanière

Lundi 27 avril

Nuages et éclaircies vont se partager le ciel. Ce n’est que la nuit suivante qu’il pleuvra. Le vent sera faible en général. Les températures maximales avoisineront 14 à 20 degrés, tout juste de saison voire même en dessous.





Mardi 28 avril

Au petit jour les minimales affichent des valeurs au-dessous des normales : 7 à 13 degrés seulement du centre vers le bord de mer. Dès le matin le temps sera instable avec, en toutes régions, des averses puis des orages. La limite pluie-neige sera haute, au plus bas à 2150 mètres. En mi-journée, établissement d’un bon vent d’Ouest à Sud-Ouest 30 à 50 km/h en Balagne et aux extrémités de l’île. Il se renforcera en soirée 40 à 65 km/h. Températures maximales pour le jour : entre 15 à 20 degrés.





Mercredi 29 avril

Les passages nuageux alterneront avec de belles éclaircies mais le temps restera sec. Le vent de Sud-Ouest soufflera assez fort aux extrémités de l’île et sur la partie occidentale du département. 30 à 50 km/h avec des rafales atteignant 65 km/h. Températures maximales en légère hausse. 16 à 21 degrés





Jeudi 30 avril

Le ciel sera chaotique avec de nombreuses averses dès le matin en toutes régions. Vent d’ouest soufflant assez sur toute l’île : 30 à 50 km/h voire 60 à 70 en rafales sur la Balagne, le Nord et le Sud de l’île et en montagne. Maximales en légère baisse





Vendredi 1er mai

Nuages et soleil sur le Nord, risque de pluie ou d'averses en Corse-du-Sud. Persistance d’un bon vent d’Ouest. Températures stationnaires, plutôt en dessous des normales de saison.





Samedi 2 et dimanche 3 mai

Temps ensoleillé pour ce premier week-end de mai avec toujours un vent de secteur Sud-Ouest modéré sur la partie occidentale de l’île. Températures maximales en hausse : 17 à 24 degrés.



Tendance pour la semaine du lundi 4 au dimanche 10 mai

Soleil généreux en début de semaine, quelques averses à partir de jeudi