Météo : en Corse, les températures vont encore grimper

Si vous vous plaignez déjà qu'il fait chaud, vous n'êtes pas au bout de vos peines. En ce début de mois de juin le phénomène va encore prendre de l'ampleur et la chaleur monter encore. A partir du 1er juin, Météo France annonce pour l’Ile-de-Beauté des températures supérieures à la moyenne de saison. Entre ce mercredi 1er et jeudi 2 juin, il devrait faire environ 4 degrés de plus que les autres années à la même date. De jeudi à samedi 4, les températures devraient même atteindre 6 à 8 degrés de plus que les normales.



Selon le directeur de Météo France à Ajaccio, Patrick Rebillout , les dernières prévisions saisonnières pour l'été 2022 (juin, juillet et août) permettent d’annoncer « un scénario très chaud et sec durant ces trois mois. » La première conséquence de ces fortes chaleurs sera l’évaporation de l’eau contenue dans les sols.