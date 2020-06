Météo en Corse : l’anticyclone des Açores installe durablement l’été sur l'île

Du lundi 29 juin au dimanche 5 juillet

Le temps sera bien ensoleillé malgré les quelques cumulus qui pourront chapeauter les sommets.

Coté vent, lundi, mardi et vendredi le vent de secteur Sud-Ouest sera modéré à assez fort de la Balagne au Cap Corse et dans l’extrême sud entre Porto Vecchio et Bonifacio : 30 à 50 km/h.

Les brises de mer et de vallées seront faibles mercredi et le week-end prochain.

Les températures maximales seront au-dessus des normales de saison, comprises entre 27 et 29 dg en bord de mer et 30 à 31 dans l’intérieur.

La température de l’eau de mer atteindra 23 dg voire même 24 en Balagne.





Tendance pour la semaine du lundi 6 au dimanche 12 juillet

Lundi et mardi les éclaircies alterneront avec les passages nuageux. Le reste de la semaine sera très ensoleillé. Le vent sera soumis aux régimes des brises, faibles à modérées. Les maximales s’étageront entre 27 à 29 prés des cotes et 30 à 32 dg dans l’intérieur de l’île.