Météo en Corse : De fortes pluies attendues en milieu de semaine

Lundi 21

Notre île sera de nouveau partagée en deux dans le sens de la longueur. Plutôt bien ensoleillée façade occidentale, très nuageux avec de petites bruines coté oriental. Le vent de Sud-Est sera modéré à assez fort, dans le Cap Corse 40 à 60 km/h et le long de la cote orientale, 30 à 50 km/h. Ailleurs vent faible. Températures maximales élevées pour la saison à l’ouest par effet de foehn, 26 à 29 dg. A l’est elles se situeront entre 22 à 24 dg.



Mardi 22

Au petit jour, les minimales se situeront entre 16 et 18 degrés en bord de mer, 10 à 15 dans l’intérieur. Malgré quelques passages nuageux, les éclaircies prédomineront, à l’Est comme à l’ouest. Le Sirocco restera sensible dans le Cap Corse avec des rafales atteignant 65 km/h. Températures maximales toujours en dessus des normales : 18 à 25 degrés.



Mercredi 23

Ce sera sans doute la plus belle journée de la semaine, avec un soleil bien présent. Le vent d'Est sera modéré à assez fort. Températures maximales : entre 18 et 25 degrés



Jeudi 24 et vendredi 25

Le temps sera très perturbé avec des fortes précipitations parfois orageuses. Le vent restera orienté à l’Est, assez fort dans le Cap Corse, modéré le long de la cote orientale. Températures maximales en baisse de 15 à 23 degrés



Samedi 26 et dimanche 27

Le temps sera changeant avec encore des passages nuageux donnant des averses. Le vent d'Est à Nord-Est sera modéré, notamment sur le nord de l’île et la Balagne. Maximales stationnaires ou en légère baisse.

Tendance pour la semaine du lundi 28 octobre au dimanche 03 novembre : Le temps devrait être globalement sec avec des températures proches des normales de saison.