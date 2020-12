Météo de la semaine : prédominance d’un temps mitigé sur la Corse

Lundi 14 décembre

Le temps sera plutôt bien ensoleillé, avec parfois un voile de nuages d’altitude. Le vent sera variable faible. Températures maximales légèrement supérieures aux normales de saison : 14 à 17 degrés en bord de mer, 9 à 13 degrés dans l’intérieur.





Mardi 15 décembre

Au petit jour du « déconfinement » les températures minimales avoisineront 3 à 7 dans l’intérieur, 8 à 10 près des côtes. Le ciel sera souvent nuageux avec cependant de belles éclaircies en milieu de journée. Le vent de Sud-est sera sensible sur la partie orientale, une vingtaine de km/h, de secteur Nord-est, même force en Balagne, faible ailleurs. Températures maximales : 13 à 16 degrés en bord de mer, 9 à 13 dans l’intérieur.



Mercredi 16 décembre

Le temps sera le plus souvent gris et humide. Les nuages donneront même de petites pluies éparses au Nord d’une ligne Bastia Corte Ajaccio le matin. Les éclaircies seront plus larges l’après midi. Le vent sera faible. Les températures maximales seront en hausse, autour de 12 à 15 degrés, voire 18 degrés sur la plaine orientale.



Jeudi 17 et vendredi 18 décembre

Prédominances d’éclaircies jeudi avec quelques averses vendredi en fin de journée sur l’Est de l’Île. Vent de Sud-Est, modéré, dans le Cap Corse. Températures maximales de 8 à 17 degrés du centre vers le bord de mer.



Samedi 19 et dimanche 20 décembre

Temps très incertain, souvent nuageux avec de possibles averses éparses. Vent de Sud-Est tournant Nord-Ouest modéré, sur l'Ouest de l’Île et la région bastiaise.

Températures maximales en baisse mais toujours au-dessus des normales : 7 à 16 du centre vers les côtes.