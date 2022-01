Météo de la semaine en Corse : ventée et devenant fraîche

Lundi 3 janvier

La journée sera bien ensoleillée malgré quelques nuages ici ou là. Le vent de Sud à Sud-Ouest soufflera assez fort sur la partie occidentale de l’île avec des rafales atteignant 85 km/h. Les températures maximales, encore agréables, se situeront entre 16 et 19 degrés sur le pourtour de l’île, 12 à 15 degrés ailleurs.





Mardi 4 janvier

Le soleil sera bien présent avec toujours quelques nuages par ci par là. Mais la nuit suivante le ciel se couvrira et quelques averses seront possibles dans le centre avec de la neige à partir de 1 250 mètres. Le Libecciu soufflera assez fort à fort sur la partie occidentale, aux extrémités et en montagne avec des rafales atteignant 85 km/h. les températures maximales seront en baisse : 11 à 16 degrés du centre vers les côtes.



Mercredi 5 janvier

Le soleil prédominera toute la journée mais des averses seront encore possibles en matinée dans l’intérieur avec de la neige au-dessus de 1 050 mètres. Persistance du Libecciu assez fort à fort avec des rafales de l’ordre de 100 à 130 km/h en fin de matinée. Températures maximales encore en baisse : 8 à 14 degrés.



Jeudi 6 et vendredi 7 janvier

Les éclaircies prédomineront avec toujours un risque d'averses dans l’intérieur de l’île.

Vent de nord assez fort aux extrémités de l’île jeudi puis d'ouest vendredi. Températures maximales comprises entre 10 et 13 degrés près des côtes, 3 à 9 dans le centre.



Samedi 8 et dimanche 9 janvier

Eclaircies et averses se partageront le ciel avec un vent de secteur Nord-Ouest temporairement assez fort, dans le Cap Corse et le sud de l’île. Maximales stationnaires