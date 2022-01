Météo de la semaine en Corse : un temps un peu froid mais bien ensoleillé

Lundi 10 janvier

Le temps sera bien ensoleillé même si quelques nuages se forment dans le Cortenais mais sans donner d’ondées. Le vent sera faible en matinée devenant modéré de secteur Nord-Est en plaine orientale. Les températures maximales seront en légère hausse mais quand même en dessous des normales de saison : 10 à 13 degrés sur le pourtour de l’Île, 4 à 9 degrés dans l’intérieur.





Mardi 11 janvier

Le soleil brillera du matin au soir. Le vent de Nord à Nord-Est soufflera assez fort sur le Nord de l’île et en Balagne, avec des rafales atteignant localement 65 km/h. Températures maximales stationnaires : 10 à 13 degrés près des côtes, 6 à 9 degrés dans l’intérieur.



Mercredi 12 janvier

Le soleil ne sera guère contrarié par les nuages. Persistance d’une bonne Tramontane sur le Nord, l’Est et l’extrême-sud de l’Île. Températures maximales en hausse : 7 à 14 degrés





Jeudi 13 et vendredi 14 janvier

C’est toujours un temps ensoleillé qui va prédominer. De même le vent gardera sa direction Nord à Nord-Est. Il soufflera assez fort dans le Cap Corse.

Températures maximales encore en hausse et dépassant même par endroit les normales de saison : 13 à 15 degrés près des côtes, 8 à 12 dans l’intérieur.



Samedi 15 et dimanche 16 Janvier

Week-end ensoleillé avec un vent de Sud-Ouest modéré sur la partie occidentale de l’île et aux extrémités. Températures maximales agréables : 9 à 15 degrés