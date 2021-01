Météo de la semaine en Corse : un temps plutôt ensoleillé qui se dégrade le week-end

Lundi 18 janvier

Après une première partie de nuit de dimanche à lundi sous les nuages et quelques averses ici et là, le soleil brillera sans interruption en ce lundi. Le vent de Sud-est sera modéré dans le Cap Corse et le long de la plaine orientale 15 à 20 km/h. Températures maximales 9 à 12 degrés en bord de mer et de 4 à 8 dans l’intérieur.



Mardi 19 janvier

Au petit jour, les thermomètres afficheront de 4 à 7 degrés sur le pourtour de l’île et de -1 à + 3 dans l’intérieur. Le temps sera bien ensoleillé avec un vent de secteur SW 30 à 40 km/h de la Balagne au Cap Corse et dans les parages de Porto Vecchio. Températures maximales comprises entre 11 et 14 degrés près des côtes, 7 à 10 degrés dans l’intérieur.





Mercredi 20 janvier

Alternance de belles éclaircies et de quelques passages nuageux plutôt le matin, ciel voilé l’après midi. Le vent sera faible le matin, devenant modéré dans l'après-midi de secteur Sud sur l’Est de l’île. Températures maximales stationnaires.



Jeudi 21 janvier

Les éclaircies alterneront avec les développements de nuages instables donnant des ondées. La nuit suivante le ciel sera couvert avec des averses un peu partout sur l’île.

Vent de Sud-Ouest (Libecciu) modéré sur la partie occidentale et aux extrémités de l’île. Températures maximales en hausse 13 à 16 degrés en bord de mer, 7 à 12 dans l’intérieur.



Vendredi 22 janvier

Temps orageux avec un Libeccio assez fort à fort, sur la partie occidentale et aux extrémités de l’île. Maximales en légère baisse.





Samedi 23 et dimanche 24 janvier

Alternance d’éclaircies et de passages nuageux. Quelques averses possibles dimanche. Persistance d’un Libeccio assez fort à fort avec de violentes rafales.

Températures maximales : de 6 à 15 degrés du centre vers le bord de mer.