Météo de la semaine en Corse : un temps plutôt agréable mais venteux

Lundi 18 octobre

Le soleil sera bien présent. Le vent d'ouest sera faible à modéré aux extrémités de l’île. Les températures maximales, agréables pour la saison, se situeront entre 20 et 23 degrés en bord de mer, 16 à 19 degrés dans l’intérieur.





Mardi 19 octobre

Persistance d’un temps bien ensoleillé avec toujours un bon petit vent d'Ouest à Sud-ouest sur la partie occidentale, en montagne et aux extrémités. Températures maximales stationnaires : 20 à 23 degrés sur le pourtour de l’île, 16 à 19 degrés dans le centre



Mercredi 20 octobre

Pas de changement à attendre, du beau temps avec un vent d’Ouest à Nord-ouest modéré en Balagne. Températures sans changement ou en légère baisse.



Jeudi 21 et vendredi 22 octobre

Temps devenant plus mitigé avec alternance de soleil et de passages nuageux donnant des averses jeudi en soirée et la nuit suivante. Le Libeccio soufflera assez fort aux extrémités de l’île, en montagne et en Balagne avec de fortes rafales. Températures maximales comprises entre 20 et 23 degrés, et 13 degrés sur le relief.



Samedi 23 et dimanche 24 octobre

Soleil prédominant avec un vent de Nord-est assez fort dans le Cap Corse et en Balagne ainsi que dans l’extrême sud. Dans ce courant de Nord-est, les températures maximales seront en baisse : 18 à 21 degrés, et 10 degrés seulement sur le relief.