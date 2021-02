Météo de la semaine en Corse : du soleil et air plus doux

Lundi 15 février

Le soleil sera bien présent du matin au soir. Le vent de Sud-Ouest sera sensible en Balagne et dans le Cap Corse l’après midi : 40 à 60 km/h. Les températures maximales seront en hausse : 8 à 11 degrés près des côtes, 5 à 7 dans l’intérieur.



Mardi 16 février

Au petit jour, les minimales oscilleront entre 4 et 6degrés en bord de mer, de -2 à + 3 dans l’intérieur. Le temps sera bien ensoleillé malgré quelques nuages l’après midi. Le vent d'Ouest soufflera encore assez fort en Balagne et dans le Cap Corse 35 à 60 km/h, il sera faible ailleurs. Températures maximales en hausse : 11 à 14 degrés près des côtes, 7 à 10 degrés dans l’intérieur.





Mercredi 17 février

Peu de changement, les conditions anticycloniques nous permettront de profiter d’un temps ensoleillé. Le vent d'Ouest à Sud-Ouest soufflera entre 30 et 50 km/h en Balagne et dans le Cap Corse. Vent faible ailleurs. Températures maximales : de 13 à 16 degrés en bord de mer, 9 à 12 dans l’intérieur.



Jeudi 18 et vendredi 19 février

Du beau temps jeudi, un temps plus changeant vendredi avec un petit risque d’ondées le matin. Vent modéré de Sud à Sud-Est sur l’Est de l’île. Maximales : 8 à 16 degrés du centre vers les côtes.



Samedi 20 et dimanche 21 février

Temps ensoleillé avec un vent de Nord-Est modéré dans le Cap Corse. Températures maximales : de 10 à 17 degrés.