Météo de la semaine en Corse : à quand le retour du soleil ?

Lundi 15 novembre

Les nuages seront nombreux et les pluies bien présentes en début de journée. La neige fera son apparition vers 2100 mètres. Dans l’après midi des éclaircies se développeront. Le vent d'Est soufflera assez fort aux extrémités de l’île avec des rafales atteignant 55 km/h. Les températures maximales, de saison ou légèrement en dessous se situeront autour de 14 à 17 degrés prés des côtes, 9 à 13 dans l’intérieur.



Mardi 16 novembre

Il faut s’attendre à un temps encore nuageux à très nuageux mais généralement sec. Quelques averses seront toutefois possibles dans l'après-midi sur la partie orientale de l’ile avec de la neige à partir de 2050 mètres. Le vent de secteur Nord-Est soufflera assez fort dans le Cap Corse, en Balagne, le Nebbiu et le sud de l’île. Températures maximales en hausse : 16 à 18 degrés sur le pourtour de l’île, 12 à 15 dans l’intérieur.



Mercredi 17 novembre

Les éclaircies alterneront avec des passages nuageux lâchant des averses avec de la neige au-dessus de 2200 mètres. Persistance d’un bon vent d’Est à Nord-Est. Températures stationnaires.



Jeudi 18 et vendredi 19 novembre

Temps changeant avec encore quelques averses jeudi, sec vendredi. Vent d'Est temporairement modéré. Températures maximales : de 10 à 19 degrés du centre vers le bord de mer.



Samedi 20 et dimanche 21 novembre

Enfin du vrai beau temps ! Le vent d'Ouest samedi sera modéré, il s’orientera au secteur Sud-Est, modéré dimanche. Températures maximales de 10 à 19 degrés.