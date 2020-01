Météo de la semaine : Peu de changements à attendre du ciel

Lundi 6 janvier

La journée sera bien ensoleillée avec un vent d'Ouest à Sud-Ouest modéré aux extrémités de l’île d'une trentaine de km/h. Les températures maximales se situeront un peu au-dessus des normales, comprises entre 12 et 15 degrés en plaine et bord de mer, 9 à 12 degrés dans l’intérieur.



Mardi 7 janvier

Au lever du Soleil, les minimales sont pratiquement conformes aux normales : 0 à 3 degrés dans l’intérieur de l’île, 4 à 7 prés des côtes. Le Soleil aura parfois du mal se défaire des nuages bas côtiers présents à l’aube. Mais il devrait gagner son combat au fil des heures de la matinée. Le vent sera encore sensible aux extrémités, faible ailleurs. Maximales: 13 à 16 degrés prés des côtes , 9 à 11 degrés ailleurs. La nuit suivante quelques averses seront possibles sur la façade orientale.





Mercredi 8 janvier

Journée bien ensoleillée avec un vent de secteur Est, modéré par endroits. Températures maximales : 9 à 15 degrés du centre vers les côtes.





Jeudi 9 et vendredi 10 janvier

Temps largement ensoleillé avec un vent faible. Températures stationnaires.





Samedi 11 et dimanche 12 janvier

Le temps alterne les belles éclaircies et les passages nuageux mais sans pluies. Vent d'Est à Nord-Est parfois modéré, dans le Cap Corse, en Balagne et dans l’extrême sud de l’île. Températures maximales sans changement.





Pour la semaine du lundi 13 au dimanche 19 janvier.

Quelques averses lundi et mardi puis beau temps le reste de la semaine. Températures au-dessus des normales.