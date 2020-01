Météo de la semaine : Du beau temps...jusqu’à jeudi

​ Tendance pour la semaine du 20 au 26 janvier

En début de semaine, lundi, mardi et mercredi, temps instable avec de nombreuses averses. Vent de Nord-Est modéré à assez fort. Baisse des températures.



Jeudi, établissement d’un courant d’ouest modéré à assez fort donnant un temps plutôt ensoleillé à l’est, souvent nuageux avec quelques pluies à l’ouest.



Vendredi samedi et dimanche



Temps souvent ensoleillé sur l’île sauf peut-être sur la partie sud-ouest (région ajaccienne et sartenaise) ou de nombreux nuages donneront des averses. Vent d’ouest sensible aux extrémités de l’île et en Balagne, faible ailleurs. Températures légèrement inférieures aux normales.