Météo de la fin de semaine : en Corse, ce sera un Noël aux tisons…

Jeudi 24 décembre

Les éclaircies et les passages nuageux alterneront tout au long de la journée. Quelques petites pluies peuvent se produire à la mi-journée, sur le relief avec une limite pluie-neige au-dessus de 2000 mètres. Le vent sera faible le matin puis se renforcera au secteur ouest dans l’après midi sur la façade occidentale de la l’île et aux extrémités 40 à 60 km/h. Les températures maximales seront de l’ordre de 14 à 17 degrés près des côtes et de 7 à 13 dans l’intérieur.

Pour la nuit de Noël, le ciel devrait être dégagé en bord de mer, plus chargé dans l’intérieur et sur la façade occidentale avec des petites averses attendues en 2ème partie de nuit. Il neigera à partir de 1100 m. Le Libecciu continuera à souffler fort avec des rafales à 100 km/h. Rafales aussi en région bastiaise de 60 à 80 km/h.



Vendredi 25 décembre

Il fera frisquet au petit jour : 4 à 7 degrés près des côtes, et de -1 à 3 dans l’intérieur. Les éclaircies prédomineront à l’Est alors que sur la façade occidentale et dans le centre, le temps sera instable avec des averses de pluie et de neige à partir de 1000 m. Ce mauvais temps gagnera toute la Corse dans l’après midi. En fin de journée le vent tournant au secteur Nord à Nord-est, la limite pluie/neige s’abaissera vers 500/600 m. Il pleuvra ou neigera tout au long de la nuit suivante. Le vent, d’ouest encore fort le matin, basculera dans l’après midi au secteur Nord à Nord-Est. Il atteindra 50 à 80 km/h sur le nord de l’île, un peu moins dans le centre. Il restera de secteur SW dans le sud, 30 à 60 km/h. Les maximales s’étageront entre 10 et 13 degrés en bord de mer et de 3 à 9 degrés dans l’intérieur.



Samedi 26 décembre

Les nuages prédomineront en début de matinée puis laisseront place à de belles éclaircies. Le vent de Nord à Nord-Est soufflera assez fort sur toute l’île. En mi-journée, les températures maximales seront voisines de 8 à 11 degrés près des côtes, 4 à 7 dans l’intérieur.



Dimanche 27 décembre

Dans un courant de Nord à Nord-Est modéré, ce sera la journée la plus froide de la semaine. Au petit jour, il ne fera en effet que 2 à 4 degrés en bord de mer, -4 à 1 dans l’intérieur. Coté ciel, les éclaircies alterneront avec les passages nuageux. Le vent de Nord à Nord-Est sera encore modéré. Les maximales ne dépasseront pas 12 dg en bord de mer, 5 à 9 dans l’intérieur.