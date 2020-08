Météo corse : vent fort lundi, soleil mais températures en baisse ensuite

Lundi 3 août

Le ciel sera passagèrement nuageux le matin et jusqu’en début d’après midi. De petites averses seront possibles sur le Nord-Est de l’île (Cap et région bastiaise) et dans la Cinarca. Le ciel redeviendra très peu nuageux en soirée. Le Libecciu soufflera assez fort dans le Cap Corse, la Balagne, et dans tout l’extrême-sud de l’île, 50 à 70 km/h en moyenne, jusqu’à 80 à 95 km/h en rafales. Températures maximales en baisse : 27 à 30 degrés, et 21 degrés sur le relief.





Mardi 4 août

Le soleil brillera généreusement sauf dans le Cortenais l’après-midi où des averses se produiront. Le vent d’Ouest à Nord-Ouest sera modéré à assez fort, du Cap Corse à la Balagne et dans le Sud entre Porto Vecchio et Bonifacio, voire dans le Sartenais : 40 à 60 km/h. Les températures maximales seront en baisse significative, en dessous des normales : 24 à 27 degrés, 19 degrés sur le relief.





Mercredi 5 août

Temps ensoleillé. Vent de Nord-Est modéré sur l’est de l’île 20 à 40 km/h. Températures maximales : 26 à 29 degrés, et 22 degrés sur le relief.





Jeudi 6 et vendredi 7 août

Temps ensoleillé avec des brises faibles à modérées. Températures maximales en hausse vendredi : 28 à 32 degrés, et 22 degrés sur le relief.





Samedi 8 et dimanche 9 août

Beau temps sec et ensoleillé avec des brises faibles à modérées. Températures maximales : autour de 29 à 32 degrés, et 23 degrés sur le relief.



Tendance pour la semaine du lundi 10 au dimanche 16 aout

Temps ensoleillé et chaud. Brises modérées. Nouveau pic de chaleur avec des températures grimpant jusqu’à 34/35 dans l’intérieur de l’ile, 31 à 33 en bord de mer.