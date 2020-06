Météo corse : Il faudra attendre la semaine prochaine pour voir poindre l’été

Lundi 8 juin

Du soleil au lever du jour puis des nuages bourgeonneront en fin de matinée donnant des averses dans le Nebbiu, le Cortenais et la plaine orientale, de Bastia à Ghisonaccia. Le vent d’Ouest sera modéré de la Balagne au Cap Corse 30 à 60 km/h et dans l’extrême sud du coté de Porto-Vecchio ou de Sartene. Les températures maximales, en dessous des normales, se situeront entre 16 et 24 degrés.



Mardi 9 juin

A l’aube les températures minimales se situeront elles aussi en dessous des normales : 8 à 17 dg du centre vers le bord de mer. Le soleil brillera le matin puis quelques cumulus se développeront ça et là, laissant s’échapper quelques gouttes dans le Fium''Orbu puis sur tout le sud de l’ile en début de nuit. Le vent d’ouest restera modéré en Balagne, dans le Cap Corse et du coté de Porto Vecchio : 50 à 70 km/h. Maximales en légère baisse : 16 à 22 degrés.





Mercredi 10 juin

La journée la plus perturbée de la semaine. Le temps sera gris avec des averses dès le lever du jour sur toute l’île. Ces averses prendront un caractère orageux dans l’après midi. Persistance de bon petit libeccio dans la Cap Corse et en Balagne. Vent plutôt faible ailleurs. Températures maximales en baisse, bien en dessous des normales : comprises entre 15 à 21 degrés.





De jeudi 11 à dimanche 14 juin

Durant ces 4 jours, le temps va rester instable avec des éclaircies en début de journée et des développements nuageux dès la fin de la matinée donnant des averses. Vent d’Est dominant faible à modéré. Températures maximales en hausse, se rapprochant des valeurs de saison : de 17 à 24 degrés voire 25 dimanche.



Tendance pour la semaine du lundi 15 au dimanche 21 juin

Lundi le temps alternera entre belles éclaircies et passages nuageux donnant des averses. A partir de mardi et tout au long de la semaine, l’été sera au rendez-vous avec un temps très ensoleillé, des brises faibles et des températures en hausse : 19 à 27 degrés pour les maximales, grimpant à 28 et 29 degrés samedi et dimanche.