Météo : avis de grand vent sur la Haute-Corse, des rafales jusqu’à 150km/h attendues

En cours de nuit de mercredi à jeudi, le Libeccio devrait se renforcer pour donner lieu jeudi à des rafales de 80 à 100 km/h en Balagne, sur le relief et dans la région bastiaise. Sur le Cap Corse, elles pourraient atteindre jusqu'à 150 km/h sur les zones exposées. Le vent devrait ensuite faiblir en soirée et en première partie de nuit à 60-70 km/h, jusqu'à 100 km/h au Cap Corse.





Vigilance et prudence

Dans ce contexte de fort risque incendie lié à ce vent fort et à une forte sécheresse de la végétation, la Préfecture de la Haute-Corse appelle la population à la plus grande vigilance et rappelle les consignes de vigilance et de prudence :

• Respecter l’interdiction stricte de l’emploi du feu,

• Éviter, autant que possible les déplacements,

• Être vigilant face aux chutes d’objets,

• Ranger ou fixer les objets sensibles aux effets du vent,

• Ne pas toucher les fils électriques tombés au sol,

• Ne pas intervenir sur les toitures,

• Limiter vos déplacements en forêts,

• Ne pas fumer en forêt,

• Camper uniquement sur des lieux autorisés,

• Ne pas allumer de feu, ni de barbecues en forêt,

• Ne pas jeter de mégots par la vitre de la voiture

L’ensemble des services engagés pour la prévention et la lutte contre les incendies de forêt est mobilisé.

Il est demandé à toute personne témoin d'un départ de feu d'alerter dans les plus brefs délais les pompiers en appelant le 18 ou le 112 (appel gratuit). De même, il est recommandé de signaler tout comportement suspect aux forces de sécurité (gendarmerie et police). Il est conseillé de s’informer de l’évolution de l’épisode : Soit en appelant le service vigilance ✔ météo au 05 67 22 95 00 ✔ Soit en se connectant au site http://vigilance.meteofrance.com