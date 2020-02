Météo : Tempête de vent pour débuter la semaine

Lundi 10 février

La journée sera ensoleillée à l’Est, nuageuse sur l’ouest et dans l’intérieur avec éventuellement quelques gouttes. Le vent d’ouest modéré à assez fort au lever du jour sur la Balagne et le Cap Corse ( 40 à 50 km/h) va se renforcer et balayer pratiquement toute l’île dès le début de l’après midi. Dans le Cap les rafales atteindront 160 km/h, 130 à 140 en Balagne et en montagne. Dans le sud, le vent sera moins violent, 60 à 90 km/h entre Porto Vecchio et Bonifacio. Ce vent d’ouest touchera aussi la région Bastiaise dès le début de l’après midi avec des rafales voisines de 100 km/h à 110 km/h. La nuit suivante, le vent atteindra son paroxysme frôlant les 180 à 200 km/h dans le Cap, 130 à 160 à Bastia ville, 100 du coté de Poretta, 120 à 140 en Balagne et en montagne, 110 à 130 du coté de Porto Vecchio. La côte orientale connaîtra aussi des déferlements du coté d’Aleria et Solenzara. Les températures maximales afficheront des valeurs bien au-dessus des normales: 15 à 18 degrés près des côtes, 10 à 14 dans le centre.

Mardi 11 février

A l’aube, on relèvera entre 11 et 14 degrés le long des côtes, 6 à 10 dans l’intérieur. Coté ciel, peu d’évolution. Du soleil à l’Est, des nuages sur les contreforts occidentaux. En journée et jusqu'en milieu de nuit, le Libeccio soufflera encore très fort, dans le Cap Corse, en montagne et en Balagne avec des rafales atteignant 120 à 130 km/h. Rafales aussi sur la région bastiaise 80 km/h. Dans le sud, entre Porto Vecchio et Bonifacio, il atteindra 50 à 80 km/h. Ce vent faiblira progressivement la nuit suivante, restant modéré. Les maximales avoisineront 16 à 20 degrés près des cotes, 10 à 14 dans le centre.

Mercredi 12 février

Le soleil brillera sur pratiquement toute l’île. Persistance d’un Libeccio assez fort à fort sur la partie occidentale et le Cap Corse avec des rafales atteignant 65 km/h. Températures maximales : 15 à 18 degrés près des côtes et de 9 à 14 degrés dans l’intérieur.

Jeudi 13 et vendredi 14 février

Le ciel sera généralement bien dégagé jeudi. Dans la nuit de jeudi à vendredi, un passage perturbé donnera quelques ondées et donnera un temps plus changeant vendredi avec passages nuageux et belles éclaircies. Vent d'Ouest à Sud-Ouest assez fort, sur la partie occidentale de la Corse dès le début de la soirée de jeudi: 50 à 80 km/h. Températures minimales : 5 à 8 degrés sur le pourtour de l’île 2 à 5 dans l’intérieur. Maximales 9 à 17 degrés du centre vers le bord de mer.

Samedi 15 et dimanche 16 février

Les éclaircies prédomineront ces deux jours, les nuages seront peu nombreux. Vent de Nord modéré samedi notamment dans le Cap Corse. Vent faible dimanche. Températures maximales : entre 10 à 17 degrés.



Tendance pour la semaine du 17 au 23 février

Beau temps avec des températures supérieures aux normales. Le vent de secteur Est dominant sera faible.