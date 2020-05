Météo : La Corse sous le joug des orages 

Il faudra faire le dos rond car ils ne s’évacueront que mercredi .

Tout au long de cette nuit de lundi à mardi et la journée de mardi, il faudra donc composer avec les caprices du temps: de fortes averses de pluie souvent accompagnées de coups de tonnerre et d’éclairs.





De forts cumuls de pluie sont attendus: de 30 à 50 mm (30 à 50 litres par m²) mais pouvant localement atteindre 60 à 80 mm, et très ponctuellement 100 mm par accumulation sous les plus forts orages. Dans un courant de sud plutôt doux, la limite pluie/neige se situera au-dessus de 2500. Le vent sera variable, faible, mais des bourrasques de 30 à 55 km/h sont attendues sous les orages.



Pour mardi peu de changement donc: un temps bien instable et pluvieux avec un vent de Nord-Est modéré de la Balagne au Cap Corse et le long de la côte orientale 30 à 40km/h. Les températures maximales s’étageront entre 16 à 23 degrés.

Une légère amélioration est attendue mercredi avec déjà des éclaircies en matinée mais toujours des nuages bourgeonnant dans l’après midi, donnant des ondées. A partir de jeudi : grand soleil !