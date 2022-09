Météo : La Corse placée en vigilance jaune orage, pluies-inondations ce vendredi

Météo France a placé ce vendredi 2 septembre la Corse en vigilance jaune pour orages-pluie-inondations. Sur l'ile cette dégradation orageuse pourra être la plus marquée en cours d'après-midi et en soirée avec des orages pouvant donner localement de très forts cumuls de pluie, de la grêle et de fortes rafales de vent. Ceci engendre donc un risque de ruissellement et d'inondations par endroits.En Haute-Corse l’alerte est en cours depuis 11 heures et jusqu'à 20 heures. La Corse-du-Sud est placée en vigilance jaune dès midi à 20 heures.