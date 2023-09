Météo : La Corse placée en vigilance jaune aux orages ce samedi

Le temps va se dégrader lentement en Corse. Des orages et du vent sont attendus pour la journée de samedi. Selon les prévisions de Météo-France en matinée et milieu de journée du 16 septembre, un passage pluvio-orageux traverse la moitié nord de l'ile. Ces orages sont accompagnés de fortes rafales pouvant atteindre les 110 km/h notamment sur le littoral du Cap-Corse, de la Balagne mais aussi sur l'axe Porto-Galéria. sur l'axe Porto/Galéria. L'activité électrique et les intensités pluvieuses devraient toutefois rester faibles. En milieu d'après-midi, les orages s'évacuent par l'est et les conditions s'améliorent.