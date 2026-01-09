CorseNetInfos
La rédaction le Vendredi 9 Janvier 2026 à 16:04

Les services de Météo France ont placé les deux départements de Corse en vigilance Jaune Situation Météorologique à Surveiller pour le paramètre « Vents violents » du vendredi 9 janvier 2026 à compter de 18 heures au samedi 10 janvier à 12 heures à minima. La Corse-du-Sud est par ailleurs également placée en vigilance jaune "vagues submersions" le samedi 10 janvier jusqu'à midi.



Météo - La Corse en vigilance jaune "vents violents"
Le vent d'ouest se renforce en soirée de vendredi sur toute l'île. On notera d'une part du déferlement notable sur la façade orientale jusqu'à 120km/h au Nord de Porto-Vecchio. 
D'autre part, des rafales sous averses sont possibles sur tout le littoral Ouest et notamment le secteur d'Ajaccio, jusqu'à 100 km/h. Le vent s'estompe progressivement en journée de samedi, d'abord sur la Haute-Corse puis sur la Corse-du-Sud.

Pour le paramètre Vagues-Submersions, les vents forts d'Ouest à Nord-Ouest lèvent de fortes vagues atteignant le littoral de l'Ouest de la Corse en fin de nuit de vendredi à samedi.
Ces fortes vagues risquent d'engendrer des submersions par franchissement de paquets de mer sur les zones basses ou vulnérables du littoral Ouest de la Corse-du-Sud. Les golfes de Porto et Sagone sont particulièrement concernés. 
 




