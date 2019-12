Météo : Froid en début de semaine, plus doux au passage en 2020

Lundi 30 décembre

La journée sera bien ensoleillée. Le vent sera faible en général, sauf en Balagne et dans l’extrême sud où le vent de Nord-Est soufflera assez fort avec des rafales atteignant 55 km/h. Il faiblira en fin de journée.

Les températures maximales seront légèrement en dessous des normales de saison : 11 à 14 degrés en plaine et bord de mer, 7 à 11 dans l’intérieur.



Mardi 31 décembre Au lever du jour, les températures minimales seront conformes aux normales : voisines de 6 à 8 degrés en plaine et bord de mer, de 0 à 5 dans l’intérieur. Le soleil sera de mise même si voilé par des nuages élevés. Etablissement d’un vent d'Ouest modéré à assez fort aux extrémités de l’île et en Balagne. Températures maximales en hausse : 11 à 14 degrés près des cotes et de 7 à 10 dans l’intérieur.





Mercredi 1er janvier 2020 L’année 2020 commencera sous le soleil, après dissipation des quelques nuages bas côtiers présents au lever du jour. Persistance d’un bon petit vent d'Ouest à Nord-Ouest sur le nord et le sud de l’île. Températures maximales encore en hausse : 12 à 15 degrés en plaine et bord de mer, et 8 à 11 dans l’intérieur.





Jeudi 2 et vendredi 3 janvier Temps assez bien ensoleillé jeudi, plus nuageux vendredi mais sans pluie. Vent d'Ouest modéré aux extrémités de l’île. Températures maximales stationnaires.





Samedi 4 et dimanche 5 janvier Les éclaircies alternent avec les passages nuageux qui pourront donner des averses dimanche. Vent de Nord à Nord-Est assez fort dans le Cap Corse, en Balagne et dans l’extrême sud. Températures maximales en légère baisse 6 à 14 du centre vers le bord de mer.









Tendance pour la semaine du 6 au 12 janvier Temps perturbé en début de semaine avec averses de pluie ou de neige. Températures en baisse, voisines des normales de saison.