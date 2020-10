Météo Corse : Petit coup de froid en début de semaine

Lundi 12 octobre

Le temps sera variable et instable avec des averses probables en matinée dans le Cap Corse, la région bastiaise, en Castagniccia. Ces averses se généraliseront en milieu de journée, principalement sur la façade orientale avec une limite pluie-neige aux alentours de 1750 m. Les éclaircies seront de retour en fin de journée. Le vent de Nord à Nord-Est soufflera entre 30 et 40 km/h sur tout le nord de l’île et la plaine orientale, il sera faible ailleurs. Les températures maximales perdront plusieurs degrés, comprises entre 14 à 17 degrés, 9 sur le relief. Des températures bien en dessous des normales de saison.





Mardi 13 octobre

Au petit matin de ce mardi, il fera frais : de 4 à 8 degrés dans l’intérieur, 9 à 12 en bord de mer. Les éclaircies prédomineront le matin alors que dans l’après midi les nuages seront nombreux dans l’intérieur et sur la façade occidentale. Le vent d’Est à Sud-Est sera faible coté oriental, d’ouest faible coté occidental mais temporairement modéré en Balagne 40 à 55 km/h. Températures maximales en hausse : 15 à 18 degrés mais toujours en dessous des normales.





Mercredi 14 octobre

Le temps sera gris et maussade avec des pluies parfois soutenues. La limite pluie-neige se situera au plus bas à 2000 mètres. Le vent de Sud-ouest sera sensible le matin dans le Cap Corse et en Balagne 30 à 50 km/h, faiblissant en début d’après midi. Coté oriental, vent de secteur Sud-Est 20 à 30km/h. Températures maximales gagnant 1 à 2 degrés : 16 à 19 degrés, et 9 degrés sur le relief.





Jeudi 15 et vendredi 16 octobre

Durant ces deux jours, le temps sera capricieux avec de éclaircies mais aussi de nombreux passages nuageux donnant des averses. Une amélioration se dessinera vendredi après midi. Vent d'Ouest à Sud-Ouest assez fort aux extrémités de l’île, en Balagne et en montagne. Températures maximales en baisse, souvent en-dessous des valeurs de saison : 15 à 18 degrés, et 6 degrés sur le relief





Samedi 17 et dimanche 18 octobre

A un temps plutôt bien ensoleillé samedi, succédera un dimanche bien pluvieux. Vent de Nord-Est samedi puis Sud-Est modéré dimanche. Températures maximales : entre 17 et 20 degrés, et 9 degrés sur le relief.