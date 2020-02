Météo Corse : Du soleil mais un petit coup froid en milieu de semaine

Lundi 3 février La journée sera largement ensoleillée. Le vent d’ouest soufflera fort aux extrémités de l’île, en Balagne, en montagne et sur la région bastiaise, 40 à 60 km/h avec des rafales à 70/80 voire 100 à 110 km/h dans le Cap Corse. Les températures maximales seront bien au-dessus des normales : 14 à 21 dg du centre vers le bord de mer



Mardi 4 février

Au petit jour les minimales seront plutôt douces prés des cotes : 10 à 12 degrés, 6 à 8 degrés dans le centre. Coté ciel, peu de changement, le bleu prédominera. Le Libeccio restera fort sur les régions sensibles avec toujours des rafales atteignant 110 km/h dans le Cap. Il faiblira un peu dans l’après midi. Les maximales seront en très légère baisse. 12 à 19 degrés de l’intérieur vers les côtes. Mercredi 5 février Peu de changement, le soleil brillera. L’anticyclone basculant un peu vers l’Est, le vent prendra une composante Nord à Nord-Ouest, soufflant assez fort à fort sur le nord de l’île, plus faible en Corse du sud. Baisse des températures maximales qui en milieu de journée se situeront entre 10 et 15 degrés

Jeudi 6 février



Il fera frais au petit jour de ce jeudi avec des minimales voisines de 5 à 6 dg près des côtes, souvent négatives dans le centre. Le soleil brillera avec un vent d’est faible à modéré dans le Cap et le long de la côte oriental, de secteur ouest, faible ailleurs. Maximales comprises entre 7 et 14 dg, très légèrement sous les normales.

Vendredi 7 février Toujours un temps bien ensoleillé. Retour du vent d’ouest, mais assez faible tout de même. Les températures remonteront un peu : 12 à 14 degrés près des côtes, 8 à 11 dans le centre. Samedi 8 et dimanche 9 février Beau temps sec et bien ensoleillé.

Vent faible de secteur Est. Températures maximales en hausse, comprises entre 9 et 15 degrés.

Tendance pour la semaine du lundi 10 au dimanche 16 février

Quelques nuages ne donnant aucune pluie, mais aussi beaucoup de belles périodes ensoleillées. Vent faible en début de semaine, de secteur ouest assez fort jeudi. Températures légèrement au-dessus des normales. Minimales de 2 à 9 du centre vers le bord de mer, maximales de 11 à 16 degrés voire 17 dg jeudi.