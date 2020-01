Météo : Après la neige et la pluie, le vent

Ce dimanche 19janvier Météo France a placé la Corse en vigilance jaune pour trois phénomènes météorologiques : neige-verglas, pluie-inondation et avalanches. Ce dispositif devrait être maintenu jusqu'à en midi pour la neige et le verglas et jusqu'en milieu de journée en ce qui concerne la pluie et les inondations.

Le vent violent qui souffle sur l'ensemble de l'ile, lui il faiblira que cette nuit en Haute-Corse et demain matin en Corse du Sud.

C'est surtout la Balagne a être frappée par le vent avec de pointes supérieures au 90 km/h.