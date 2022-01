Mercato : Zacharie Boucher rejoint le Sporting

La rédaction le Mardi 11 Janvier 2022 à 23:16

Après Yacouba Sylla et Frank Magri, le Sporting Club de Bastia a recruté, ce mardi 11 janvier, son troisième joueur du mercato d'hiver 2022 , Zacharie Boucher. Formé au Havre, le gardien de but compte près de 250 matchs en professionnel sous les couleurs du HAC, de Toulouse, Auxerre et Angers avant d’évoluer, la saison dernière, en Grèce du côté de l’Aris Salonique. Boucher recroisera, d’ailleurs, le TFC dès le samedi 22 janvier à 19 heures à Furiani.