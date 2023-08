Mer Méditerranée : les eaux des plages corses ont perdu jusqu’à 5 degrés

« Elle est glaciale ! Je ne l’ai jamais ressenti aussi froide en plein mois d’août ». Sur la plage du « Week-end », à Ajaccio, ce mardi 8 août, Anthony et sa bande de copains se désolent des températures de l’eau plutôt basses pour la saison. Si celles-ci ne les empêchent pas de se baigner, elles ont de quoi étonner en cette période estivale, surtout quand la Mer Méditerranée affichait encore des records de chaleur inquiétants il y a deux semaines.



Une situation qui fait sourire la bande copains ajacciens : « On se croirait en Bretagne. Je ne sais pas comment ils font, moi je ne me baigne pas si l’eau n’est pas à 30° », plaisante Anthony. Il ne croit pas si bien dire. Pas loin de lui, Claude, 46 ans, un breton habitué des vacances en Corse, lance : « Il ne faut pas exagérer. Certes, l’eau est plus froide que ces dernières années à la même époque, mais chez nous en Bretagne, non seulement l’Océan est à 18 degrés, mais en plus c’est le froid, le vent et la pluie qui prédominent ces derniers jours ! Alors pour nous, même si l’eau de mer est loin d’être chaude, c’est un bain de jouvence ! ».



Une eau de mer fraîche mais seulement en surface



Depuis quelques jours, les conditions climatiques ont en effet bien rafraîchi les températures marines autour de l’île, qui culminaient jusqu’ici à 28 degrés, comme l’explique Yves Guezou, prévisionniste à Météo-France : « Un brassage s’est opéré entre les eaux chaudes de surface et les eaux plus froides des profondeurs suite au fort vent d’Ouest du week-end dernier. Il est vrai que l’eau de mer en surface est descendue jusqu’à 22/23 degrés le long de la façade occidentale, mais nous continuons d’enregistrer des valeurs normales dans les zones abritées de la Côte orientale avec des températures de 25/26 degrés. C’est vrai que cela peut surprendre en ce début de mois d’août ».



Pour autant, selon le prévisionniste, les températures de la Mer Méditerranée devraient rapidement remonter d’Ajaccio à la Balagne ces prochains jours. « Avec le vent qui s’atténue et la chaleur qui revient à ses valeurs de saison, les températures devraient rapidement grimper et retrouver des normales plus confortables pour les estivants », indique Yves Guezou. De quoi ravir les locaux et les nombreux touristes présents actuellement dans la cité impériale.