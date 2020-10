Memoria Turchina, le club des anciens du SC Bastia, officiellement baptisé

Vendredi, avant le coup d’envoi de la rencontre de N1 SCB – US Orléans, ont entendait rugir de vieux lions dans la salle des trophées du Sporting Club de Bastia.

Aux cotés de Freddy Gandolfi, bien alerte sur ses jambes d’octogénaire, Paul Orsatti, Fanfan Félix, Charles Orlanducci, Michel Sorbara mais aussi quelques « lionceaux » qui eux aussi ont fait la gloire du Sporting : Sébastien Perez, Pascal Camadini, Pierre Maroselli, François Caffarel, Cyril Jeunechamps...

En projet depuis plusieurs mois, Memoria Turchina, club des anciens du SC Bastia était officiellement baptisé. « Ce club a vocation à rassembler, réunir tous ceux qui ont fait l’histoire du Sporting » explique Claude Ferrandi, l’actuel président du SCB. « L’objectif est honorer les anciens et à travers eux transmettre la culture club, les valeurs du club ». A chaque match du Sporting à domicile, une vingtaine d’anciens prendront place en tribune. A ce jour, François Caffarel, ambassadeur de ce club des anciens, a déjà reçu l’adhésion d’une soixante d’anciens et la liste va s’étoffer de jour en jour.