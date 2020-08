Meininger's International Craft Beer Award 2020 : l'or pour La Pietra

Sa recette exclusive, une rare bière artisanale de fermentation basse associant malts sélectionnés et farine de châtaigne, a séduit le jury international composé de 45 beer experts.





D'une belle couleur ambrée surlignée d'une mousse dense et onctueuse à fleur châtaigne, Pietra développe au nez et en bouche des notes de malts, de céréales mêlées de miel, une saveur toute en contraste que souligne et prolonge une fine amertume.





Avec ses 6% d'alcool, Pietra est une bière puissante, délicate et moelleuse, bien équilibrée dans sa pétillante, sa sensation d'alcool et son arrière-goût qui laisse la bouche désaltérée.





Cette dernière médaille est une belle reconnaissance pour le produit fondateur de la Brasserie Pietra