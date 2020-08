Medicalys, l’agence de tourisme médical où se faire opérer en toute sérénité

Faites-vous opérer en toute sérénité avec l’agence de tourisme médical Medicalys !



Medicalys, le leader du tourisme médical en Tunisie



À qui s’adresse l’agence de tourisme médical ?

La chirurgie esthétique du visage ;

La chirurgie esthétique des seins ;

La chirurgie esthétique de la silhouette ;

La chirurgie esthétique de l’obésité ;

La chirurgie esthétique intime ;

La chirurgie esthétique réfractive ;

La chirurgie esthétique dentaire ;

La chirurgie esthétique gastrique ;

La médecine esthétique ;

La greffe capillaire ;

Les prestations gynécologiques ;

La fécondation in vitro ;

Les prestations ophtalmologiques ;

Les prestations orthopédiques.

Medicalys est une agence de tourisme médical particulièrement plébiscitée en ce qui concerne l’organisation de séjours de chirurgie esthétique en Tunisie, une destination privilégiée pour la grande majorité des patients venant principalement de l’Europe, du Canada et du Maghreb.L’agence de tourisme médical associe en effet une infrastructure médicale ultra moderne à un corps médical hautement qualifié et spécialisé dans un vaste panel d’interventions chirurgicales offertes à des prix défiant toute concurrence.Elle assure par ailleurs à ses patients un accompagnement personnalisé tout au long du processus, depuis leur arrivée en Tunisie jusqu’à leur départ du pays.De cette façon, Medicalys offre toutes les conditions nécessaires à une intervention chirurgicale en toute quiétude.L’assurance d’une intervention de chirurgie esthétique de haut niveau Orchestrée par une équipe de Français installés en Tunisie depuis plus de 15 ans, Medicalys collabore uniquement avec des partenaires disposant d’un agrément des accréditations France et Canada, qui sont des organismes de référence mondiale spécialisés dans le contrôle de la performance et de la qualité des centres de traitement dans le monde entier.Elle a ainsi à son actif les cliniques de chirurgie esthétique tunisiennes les plus réputées et constituées de spécialistes, notamment de médecins, de chirurgiens et d’anesthésistes chevronnés. Pour la plupart formés en France, ces derniers sont initiés aux techniques les plus récentes en matière de chirurgie. De même, ils disposent de matériel et d’équipements de dernière génération.Tout cela témoigne du haut niveau de qualité des traitements chirurgicaux offerts par Medicalys Tunisie ainsi que de la rigueur de celle-ci dans la prise en charge de ses patients.Medicalys est recommandée pour toutes les personnes qui ont des besoins particuliers en matière de chirurgie esthétique et qui, pour des raisons d’attente trop longue ou de tarifs d’interventions exorbitants par exemple, ne peuvent pas se faire soigner dans les meilleures conditions dans leurs pays de résidence.L’agence est donc la parfaite solution de tourisme médical pour tous les particuliers qui désirent un soin de chirurgie esthétique d’une qualité irréprochable à petit prix.Elle convient par ailleurs à tous les besoins, que ce soit pour les hommes et les femmes ou les adultes et les adolescents. Les interventions concernent :Les patients souhaitant faire des examens médicaux peuvent également avoir recours aux services de l’agence de tourisme médical.