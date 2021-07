"Me amore", le nouveau single du rappeur corse ACP

Après "Pastore", "Mon Yacht”, "Veru" et "Messah", le rappeur ACP originaire du Cruzzini, dans le Sud de l'île, revient en ce début d'été avec le clip de son titre dansant "Me amore". Dans cette musique entraînante, Anthoni a décidé de "montrer le cycle de la vie" et de "porter les valeurs de la famille, du travail et du retour à la terre", qui lui sont chères.



Il a accompagné sa musique de magnifiques images tournées sur la plage de Capo di Feno, sur la route des Sanguinaires, dans la Gravona et au golfe de Lava... une véritable ode aux paysages de son île.



Modernité et traditions



Depuis un an, l'artiste de 31 ans avec un style très personnel, tente de bousculer les codes de la chanson corse en mêlant le rap à sa langue natale. "Me amore mea, elle est douce, elle est belle. Je me bats tous les jours pour nous sortir de la ruelle", avant d'enchaîner "Carcatu di tenerezza u to basgi mo caru a me. Inc'u i nosci cori s’he Fattu una storia d'amore...", enchaîne-t-il dans son dernier titre.

Comme a son habitude, Anthoni a choisi la musique urbaine pour montrer que l'emploi du Corse peut être "moderne".



Ce titre fait d'ailleurs partie de l'album "Chjama", sorti en décembre 2020, un second opus plus "travaillé et structuré dans les textes" devrait sortir dans le courant 2022.