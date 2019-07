Mazzeri et Signadori se sont invités aux jardins de l’Empereur

Si l’été est la saison propice aux plages et aux baignades, les quartiers ajacciens continuent leurs animations à l’image des Jardins de l’Empereur. En effet, habitants du quartiers et curieux de toute la ville ont eu l’opportunité d’assister à une conférence dévoilant l’univers mystique corse à travers les thématiques des Mazzeri et des Signadori.

Linda Piazza est responsable de la bibliothèque patrimoniale à Bastia. Passionnée par le floklore et les croyances corses, cela fait plus de vingt cinq ans qu’elle effectue ces recherches au fil des rencontres et des lectures. Elle ne garde pas le fruit de ce travail pour elle puisqu’elle a entrepris depuis des années d’animer des conférences sur plusieurs thèmes.

La salle du coordonnateur des Jardins de l’Empereur était comble pour cette rencontre. De nombreuses personnes avaient fait le déplacement pour échanger et en découvrir davantage sur les fameuses Mazzeri et Signadori dont on entend parler souvent dans l’île.

« J’appuie mes recherches sur beaucoup d’ouvrages mais aussi grâce à ces diverses rencontres. Il y a de vrais échanges lors de ces conférences. Je partage mon savoir et beaucoup de personnes sont invitées à faire de même. Cela permet de me donner d’autres pistes de recherches que je transmettrai encore ».



Linda Piazza se déplace ainsi dans la Corse entière que ce soit en ville ou dans les villages selon les invitations des communes.

Le public peut être simplement intéressé par curiosité ou avoir d’autres intérêts comme l’auteur Pia Strega, présente aux Jardins de l’Empereur.« Ces conférences m’intéressent particulièrement car elles sont « vivantes ». Je ne veux pas forcément lire des ouvrages sur le sujet afin de ne pas influencer mon écriture mais ces échanges me permettent d’enrichir mes connaissances et mon imagination. Les thématiques abordées aujourd’hui sont souvent véhiculées dans mon village avec un univers un peu sombre. J’ai, par exemple, l’envie de leur donnée une autre couleur ».

La conférence a durée près de deux heures et les nombreux participants ont profité de l’intervenante encore quelques instants afin de noter des renseignements supplémentaires ou de laisser leurs coordonnées afin d’échanger davantage à l’avenir.