Mazzeri, au cœur des mythes et légendes corses

CNI : Quel est l’objectif, à la genèse du projet ?

Ferdinand Laignier Colonna-Cesari : Proposer un jeu de société à rôle caché s’inspirant des contes et légendes corses. Nous voulions également raviver ces personnages afin que les nouvelles générations s’en emparent et prennent conscience de ce patrimoine immatériel incroyable dont nous disposons.



Jean-René Derosas : il y a une volonté de notre part de faire un jeu fun et de qualité avec les savoir-faire locaux à toutes les étapes du processus créatif mais aussi de remettre au goût du jour les personnages de notre folklore, méconnus pour la plupart.



CNI : Pour vos personnages, Vous avez puisé dans les mythes et légendes « nustrale », mais pas seulement ?

Ferdinand Laignier Colonna-Cesari : Dans les mythes et légendes « nustrale » au sens large. Nous avons pioché dans l’imaginaire collectif corse, dans les symboles historiques, dans le patrimoine littéraire, dans les figures de l’oralité, afin de proposer un jeu varié et dynamique !



Jean-René Derosas : Tous les personnages du jeu sont tirés du folklore et du patrimoine Corse. Après, pour la partie graphique, le challenge a été de donner « un coup de jeune » visuel à certains personnages, voire même de créé complétement une iconographie pour d’autres.



CNI : Selon l’essayiste Didier Long, le ludarellu que l’on brûle à Porto-Vecchio le 31 juillet, aurait un rapport avec l’inquisition et les juifs d’Espagne. Aucun rapport avec votre Ludarellu ?

Jean-René Derosas : Je ne connais pas le travail de Didier Long ni sur quoi il s’appuie pour établir un tel rapport entre l’inquisition espagnole et le Luddareddu de Porto-Vecchio. Le Luddareddu est une fête folklorique propre à la région de Porto-Vecchio et qui célèbre la fin du mois de juillet, mois le plus chaud et le plus éprouvant de l’année.



Ferdinand Laignier Colonna-Cesari : Nous nous sommes intéressés à la tradition racontée et vécue par nos anciens. A savoir : Chaque année lors de la nuit du 31 juillet au 1er août, la ville de Porto-Vecchio met à mort un mannequin de paille et de liège vêtu de velours qui symbolise le mois de juillet, « bouc-émissaire » personnifié sous le nom de « Luddareddu » (litt. « petit juillet »). Après un procès sous les exclamations de la foule, il est pendu puis livré aux flammes du bûcher, à minuit, sur la place de l’église aux cris carnavalesques de « O Luddareddu chì ti ni vai ! » (« Petit juillet, hélas ! tu t’en vas ! »). Le Luddareddu est brûlé afin que partent en fumée les souffrances, les douleurs et les tourments des Paesani. On chante, on danse et on rit jusqu’à la fin de la nuit.



CNI : A quand une bonne bataille d'asphodèle ?

Ferdinand Laignier Colonna-Cesari : Quand vous voulez ! Nous sommes prêts à vous jouer de mauvais tours (rires) ! Quel camp, choisirez-vous ?Jean-René Derosas : Seulement à la nuit tombée, évidemment !



