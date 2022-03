Bastia : Le fonds documentaire de Laurence Lorenzi exposé ce jeudi à la bibliothèque patrimoniale

9 heures : Prises de parole de Pierre Savelli, maire de Bastia et Philippe Peretti, adjoint délégué au patrimoine Peretti, puis présentation de la journée par Linda Piazza, directrice de la bibliothèque Prelà, Denise Viale, professeur des Universités, et Isabelle Moulin présidente de l’association U Palazzu Verde.

9h30 : Francis Beretti, professeur émérite de l’Université de Corse :

« Esquisse d’un portrait de Laurence »

10 heures : Denise Viale et Anne-Claire Viale :

« Laurence Lorenzi et l’APEEM (Association Pour l’Étude Écologique du

Maquis) »

10h30 : Jean-Pierre Fontana, président de l’APEEM.

Participation de Laurence Lorenzi à l’APEEM. Échanges avec le public.

14 heures : Visite de l’exposition

14h30 : Jean-Dominique Poli, maître de conférences à l’Université de Corse.

« Le rapport aux lieux et le fondement des cultures »

15 heures : Sandrine Gualandi, enseignante, docteur ès-lettres

« Le Palais Vert. Au seuil de l’univers imaginaire de Laurence Lorenzi »

15h30 : Introduction et projection du film d’Antoine Graziani

« La Nef de l’Ombre » d’après un synopsis de Laurence Lorenzi.

16h30 : Échanges avec le public : bilan et perspectives…

---

*U Palazzu Verde est une association basée à Speloncato en Balagne. Sa vocation est de valoriser, faire rayonner et faire entrer en résonance expressions contemporaines et patrimoines culturels et naturels, corses et méditerranéens.