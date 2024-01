Discours de Gabriel Attal : "Nous chercherons ensemble un chemin pour une autonomie de la Corse dans la République"

Trois semaines après sa nomination, Gabriel Attal, s'est adressé ce mardi à l'Assemblée nationale ce mardi pour exposer "sa feuille de route et les priorités du gouvernement". Dans un contexte marqué par la persistance des manifestations des agriculteurs, le nouveau Premier ministre a prononcé la traditionnelle déclaration de politique générale. Face aux députés, le chef du gouvernement a annoncé qu’il voulait "une exception agricole française" et il a appelé à simplifier les activités agricoles ainsi qu'à promouvoir une "écologie populaire".

Le Premier ministre a également mis en avant les enjeux économiques et sociaux auxquels la France est confrontée, exprimant sa volonté de poursuivre la réforme de l'assurance-chômage et d'instaurer des conditions strictes pour bénéficier du RSA.Par ailleurs, il a annoncé plusieurs mesures dans les domaines de la santé, du logement et de la sécurité. Il a évoqué une réforme de l'Aide médicale d'État prévue dès l'été, un plan ambitieux pour relancer l'offre de logement, ainsi que des mesures visant à responsabiliser les patients manquant leurs rendez-vous médicaux.Sur le front de la sécurité, Gabriel Attal a fait part de sa volonté de geler les avoirs des dealers pour renforcer la lutte contre le trafic de drogue.Le discours, qui s'est étiré sur plus d'une heure, a également brièvement abordé la question de la Corse confirmant l'engagement pris par Emmanuel Macron en septembre dernier lors de son déplacement à Ajaccio. "Nous chercherons ensemble un chemin pour une autonomie de la Corse dans la République, comme s’y est engagé le président de la République." a indiqué Gabriel Attal. La venue du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, en Corse pour procéder à "un point d'étape" et recueillir "la contribution de l'ensemble des acteurs", est prévue les 7 et 8 février prochains.