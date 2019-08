Mayday ! Six personnes secourues en mer à Roccapina par la SNSM Prupià

Ce lundi 5 Août sur alerte du CROSS Corse les Sauveteurs en Mer de la SNSM Propriano ont été alerté p eu après 16 heures, par un message MAYDAY d’une vedette de 14 mètres en navigation, ayant une importante voie d’eau avec 6 personnes à bord sur le secteur de Roccapina, Commune de Sartene.



Immédiatement plusieurs moyens de la SNSM Propriano et le patrouilleur de Surveillance et de Sauvetage du littoral Sartenais se sont rendus sur place.

Les premiers moyens SNSM ont mis en sécurité les six personnes et installé des moyens de pompage tout en réalisant une visite de coque.

La voie d’eau localisée et aveuglée, le navire a été remorqué vers Propriano avec ses occupants.