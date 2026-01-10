Mauvais temps : Circulation interdite aux véhicules articulés à Vizzavona

C’est sous un ciel très chargé que l’île s’est réveillée ce samedi matin et plus particulièrement sur le centre où la neige est présente dès 550 mètres d’altitude rendant la circulation difficile pour franchir de nombreux cols routiers.

C’est le cas à Vizzavona, mais également à Verghju, verde, La Vaccia, Sorba, Ghisoni, Bavella et Ascu où le service des routes de la Collectivité de Corse a déclenché le niveau jaune. Ici les équipements spéciaux sont donc obligatoires tandis que la circulation est interdite aux véhicules articulés.





Même si pour l’heure aucune perturbation majeure n’a été signalée, et que les engins de déneigement sont entrés en action très rapidement, il est recommandé la plus grande prudence car de nouvelles chutes de neige sont attendues tout au long de la journée. De la neige roulée tombe même sur Corte depuis ce matin!







Les services de Météo France ont enregistré des températures variant de 4° à 10°, de l’intérieur vers le littoral ce samedi matin, tandis que le mercure affiche - 2° sur le relief. Les orages vont toucher plus spécifiquement le centre de l’île avec une limite pluie-neige s’abaissant à 550 mètres d’altitude. Celle-ci devrait s’élever jusqu’à 850 mètres à partir de la mi-journée. Des valeurs qui sont en dessous des normales de saison. La nuit prochaine les averses vont se concentrer sur le centre de l’île avec des valeurs variant de - 8 sur le relief, 0° dans le Cortenais et de 3° à 5° sur le littoral.





Le soleil fera son grand retour ce dimanche sur l’ensemble de l’île.

Avant de prendre la route vous pouvez consulter le PC route de la CdC en appelant le 04.95.46.17.12. ou vous rendre le site internet de la CdC « Appruntate u vostru viaghju ».

