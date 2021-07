Match de préparation : petite victoire du SCB sur le FCBB (1-0)

Ce match constituait d’ailleurs le premier test pour les hommes de Mathieu Chabert alors que ceux d’Albert Cartier s’étaient déjà frottés à l’AC Ajaccio dans la semaine, s’inclinant 1 – 2 à François Coty.

Si un seul joueur était à l’essai coté SCB, le jeune toulousain Taoui, le coach du FCBB lui testait : Mandefu, Camara, Njo-Lea – Pey, Assoumani, Fonovic, Belle et Bassouamouna. «Certains seront encore conservés d’autres pas. Vous le saurez mardi » indiquait Albert Cartier en fin de rencontre.



C’est devant une petite assistance et sous un chaud soleil, du moins en 1ère période, que les deux équipes se sont affrontées. La 1ère période a d’ailleurs été assez terne, la seconde beaucoup plus rythmée. On ne pourra bien sûr pas trop tirer de conclusions de cette rencontre.





« C’était surtout pour nous l’occasion de retrouver la compétition, le rythme, une mise en place » commentait Mathieu Chabert après la rencontre. « Il y a eu de bonnes choses, d’autres moins bonnes. Il a fallu aussi gérer certaines absences. Mardi on devrait faire signer un attaquant, on est aussi en bonne voie avec un latéral. On a de nombreuses pistes intéressantes ».

Concernant Quemper le coach a confirmé un différend entre le joueur et les dirigeants qui soulignent que celui-ci est bien sous contrat avec le SCB jusqu’en juin 2022.





Privé lui aussi de nombreux titulaires blessés (Cropanese, Lajugie …) Albert Cartier affichait quand même une certaine sérénité : «On a débuté en 4-4-2 puis en seconde en 4-3-3 avec plus de milieux et en mettant plus de pression sur notre adversaire. Il y a eu des choses intéressantes, avec ou sans ballon. On prend un but évitable sur coup de pied arrêté. C’est encourageant. Il faut continuer à travailler, mettre de l’abnégation.»





Feuille de match

SC Bastia 1 - 0 FC Bastia Borgo ( 0 - 0 )

Stade Armand Cesari

Beau temps

Pelouse naturelle en bon état

Spectateurs : environ 250



Arbitre : Ludovic Genest



But : 80ème Roncaglia pour le SCB



SCB : Vincensini – Robic – Jorda – Taoui – Salles Lamonge – Bocognano – Diongue – Ben Saada – Guibert – Ducrocq – Le Cardinal

Entraineur : M.Chabert

Entrés en cours de jeu : Roncaglia –– Guidi – Vincent – Schur – Santelli – Sainati – Placide – Palun – Coulibaly.





FCBB : Balijon – Marmot – Mahieux – Assoumani - Hamdi – Magassouba – Camara – Doumbia – Mandefu – Njo Lea – Bassouamouna.

Entrés en cours de jeu : Vittori - Guerin – Fonovic – Fulbert – Pey – Belle – Petrignani – Orek.



Entraineur : A.Cartier



Les faits marquants

29ème Balijon (FCBB) sort dans les pieds de Robic bien lancé par Salles Lamonge

32ème Tir de Taoui, excentré sur la gauche, à l’entrée de la surface borgaise. Le ballon passe juste à coté du montant gauche de Vincensini.

33ème Tir de Mandefu dans la surface bastiaise sur une passe de Bassouamouna, contré par la défense bastiaise.

41ème Tir de Salles Lamonge des 20 m, au-dessus de la transversale de Balijon.

42ème Sur une passe de Ben Saada, encore un joli tir de Taoui, toujours excentré sur la gauche. Le ballon passe à coté du montant gauche de Balijon.

45ème Tir de Magassouba des 20m, bien capté par le gardien bastiais Vincensini.

52ème : Guerin (FCBB) sort dans les pieds de Salles Lamonge bien servi par Ducrocq.

56ème : Tir de Santelli à l’entrée de la surface. Le ballon passe juste au-dessus de la transversale de Guerin.

61ème Guerin s’oppose à un tir de Santelli. Reprise de Vincent contré en corner par un défenseur du FCBB.



Le but

80ème corner de la gauche pour le SCB : Sur le centre de Salles-Lamonge le ballon est mal dégagé par la défense du FCBB. Roncaglia récupère dans la surface et place le ballon sur la gauche de Guerin.