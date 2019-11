Marlène Schiappa candidate aux municipales 2020 en Corse ?

Maria Bettina Colonna le Mardi 26 Novembre 2019 à 12:11

Au lendemain de la clôture du Grenelle des violences faites aux femmes, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations était ce mardi matin l'invitée sur le plateau France Inter.

Après avoir listé les mesures phare de ce Grenelle 2, Marlène Schiappa a répondu aux questions des journalistes et évoque la possibilité de participer aux prochaines municipales.



"Honnêtement, je ne sais pas encore. Ces derniers mois, j'étais vraiment concentrée sur le Grenelle des violences conjugales." affirme la secrétaire d'Etat "Il y a beaucoup d'endroits très intéressants en France : comme la Corse..."



Ecoutez l'interview

