Marlène Schiappa au service d'incendie et de secours de Corse-du-Sud : "l’engagement citoyen passe par le temps donné aux autres"

« Je crois que l’engagement citoyen passe par le temps donné aux autres, la chose la plus précieuse que l’on peut donner c’est son temps » explique Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur chargée de la Citoyenneté, en déplacement ce mardi 11 août au centre d’incendie et de secours de Corse-du-Sud (SIS 2A).



Une visite comme une marque de reconnaissance envers ceux qui s’engagent pour les autres, et notamment les pompiers volontaires que la ministre a eu l’occasion de rencontrer durant cette matinée qui leur était dédiée. « On a des gens qui donnent leur temps, leur énergie, leur compétence pour être sapeur pompier volontaire et se mettre aux côtés des professionnels pour protéger la nature et sauver des vies » salue t-elle. « Cela mérite la reconnaissance de cette vocation ».





Accueillie par le Colonel Bruno Maestracci, directeur du SIS 2A, le président Pierre Poli et le vice-président Paul Miniconi, la ministre a également pu découvrir le programme des « cadets de la sécurité civile », mis en œuvre dans les collèges du Taravo et de Vico, afin de promouvoir l’engagement dès le plus jeune âge et « d’éduquer aux risques majeurs » comme l’indique Jean-Marc Giacomini, chef de centre de Petreto. Un dispositif utilisé comme vecteur de communication : « À travers les enfants, on touche aussi les parents » indique Jean-Marc Giacomini. « C’est quelque chose de fondamental » relève Marlène Schiappa, « Cela peut permettre aussi à des enfants et à des adolescents de découvrir des carrières et des métiers ».





Après la rencontre avec les personnels, la revue du matériel.

En pleine saison des feux de forêt, le personnel du SIS 2A a présenté à la ministre un camion-citerne feux de forêt (CCF), et son système d’auto-protection.



Enfin, actualité oblige, un chien renifleur spécialement entrainé pour détecter la COVID-19 était présent. Une expérimentation chère au colonel Maestracci, qui déplore « avoir du mal à trouver une caisse de résonance ».



Un déplacement qui permet à Marlène Schiappa de saluer plus généralement le rôle des sapeurs-pompiers, notamment sur l'île : « En Corse plus qu’ailleurs on touche du doigt la réalité de ce métier, la protection vis-à-vis des feux » mais pas seulement, « les pompiers sont les premières personnes que l’on appelle, ils ont un rôle social » conclut la Ministre.