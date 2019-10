Marie-José Nat : l'actrice a été inhumée au cimetière marin de Bonifacio

Née à Bonifacio le 22 avril 1940 d’un père kabyle et d’une mère corse, Marie-José Nat avait souhaité être inhumée, sur l'île de Beauté qu'elle aimait tant







Parmi les 200 personnes présentes ce mardi aux funérailles de l’actrice aux côtés de son époux Serge Rezvani et de ses enfants, on a noté la présence du maire de Bonifacio Jean-Charles Orsucci, de Camille de Rocca Serra ainsi que de l’animatrice de télévision Mireille Dumas et de son mari Dominique Colonna, de Jean-Claude Darmon, du réalisateur Philippe Godeau et l’actrice Helena Noguerra notamment.







Après la cérémonie religieuse, qui a eu lieu dans la petite église de de Saint François, sa dépouille a été inhumée dans le caveau familial du cimetière marin au sommet des falaises blanches si chères à Marie-José Nat.