Marie Chasseray (CO Porticcio) enchaîne les victoires : après le Grand Raid du Finistère, elle s’impose sur le Trail des Hospitaliers

C’est un rendez-vous incontournable pour les amoureux du trail. Près de 1 600 coureurs étaient attendus ce week-end à Nant, dans le Sud-Aveyron, pour la 16e édition du Festival des Hospitaliers. Depuis 16 ans, le week-end suivant les Templiers à Millau est consacré à cette épreuve devenue mythique. Le festival proposait plusieurs courses : des trails enfants, la Nantaise (14 km), la Larzac-Dourbie (29 km) et enfin l’épreuve reine, le Trail des Hospitaliers (76 km, 3 490 m D+), disputée dimanche avec un final légèrement modifié.
« Un trail incroyable »
Lors de cette édition 2025, la victoire féminine est revenue à Marie Chasseray (CO Porticcio) qui a bouclé les 76 km en 9h42, devant Sophie Boisson et Claire Gaillard. La pensionnaire du CO Porticcio de Batti Muroni remporte ainsi une nouvelle victoire de prestige après celle obtenue lors du Grand Raid du Finistère, il y a un peu plus d’un mois. « Ce trail est incroyable avec des couleurs d’automne magnifiques et des rayons de soleil sur les feuilles dorées. Je fais ces courses pour voir aussi ces paysages et ne n’ai pas été déçu. Je me suis senti bien tout au long de la course, avec un bon rythme et sans véritable coup de mou », confie la traileuse corse. « Mais les 30 derniers kilomètres ont été très techniques, avec des descentes très raides, et des passages vertigineux au bord du vide. C’était une vraie sortie de zone de confort ! »
Portée par le public tout au long du parcours — « même sans mon prénom sur le dossard, tout le monde m’encourageait » — Marie Chasseray a su dompter un tracé réputé pour sa difficulté et son exigence. Après son succès au Grand Raid du Finistère fin septembre, la coureuse du CO Porticcio confirme sa forme étincelante et sa capacité à briller sur des terrains très variés, du littoral breton, aux montagnes corses et aux plateaux escarpés du Larzac. Une nouvelle victoire qui consacre une athlète aussi humble que déterminée, symbole de la vitalité du trail insulaire. À ce rythme, la « petite Marie » de Porticcio n’a pas fini de faire parler d’elle sur les plus belles épreuves de l’Hexagone.
L’engouement autour du trail des Hospitaliers est tel que tous les dossards se sont écoulés en moins de dix jours après l’ouverture des inscriptions à la mi-juin. L’organisation et ses nombreux bénévoles continuent de miser sur une formule conviviale et authentique, qui fait depuis des années la réputation intimiste de l’événement. Sous un soleil automnal, les sentiers du Larzac et les gorges de la Dourbie ont offert un décor grandiose aux participants, dont plusieurs Millavois et Nantais.
