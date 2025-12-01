Marie Chasseray (CO Porticcio) enchaîne les victoires : après le Grand Raid du Finistère, elle s’impose sur le Trail des Hospitaliers

Portée par le public tout au long du parcours — « même sans mon prénom sur le dossard, tout le monde m’encourageait » — Marie Chasseray a su dompter un tracé réputé pour sa difficulté et son exigence. Après son succès au Grand Raid du Finistère fin septembre, la coureuse du CO Porticcio confirme sa forme étincelante et sa capacité à briller sur des terrains très variés, du littoral breton, aux montagnes corses et aux plateaux escarpés du Larzac. Une nouvelle victoire qui consacre une athlète aussi humble que déterminée, symbole de la vitalité du trail insulaire. À ce rythme, la « petite Marie » de Porticcio n’a pas fini de faire parler d’elle sur les plus belles épreuves de l’Hexagone.



L’engouement autour du trail des Hospitaliers est tel que tous les dossards se sont écoulés en moins de dix jours après l’ouverture des inscriptions à la mi-juin. L’organisation et ses nombreux bénévoles continuent de miser sur une formule conviviale et authentique, qui fait depuis des années la réputation intimiste de l’événement. Sous un soleil automnal, les sentiers du Larzac et les gorges de la Dourbie ont offert un décor grandiose aux participants, dont plusieurs Millavois et Nantais.