Marché, grande roue, partage : le programme des festivités de Noël à Bastia

Les festivités de Noël se préparent à Bastia et débuteront ce vendredi 2 décembre avec une très belle programmation, que petits et grands pourront savourer tout au long du mois de décembre.Le coup d’envoi des festivités sera donné vendredi 2 décembre avec l'ouverture de la grande roue de la place Saint-Nicolas. À partir de cette date, les amateurs des vues spectaculaires pourront en profiter tous les jours de 10h à 21h et les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis jusqu'à à 23 heures.Le marché de Noël réinvestira la grande esplanade du 14 au 23 décembre. De nombreux exposants et artisans viendront présenter leurs produits et leur savoir-faire aux visiteurs, tandis que de multiples animations attendent les enfants (jeux gonflables, maison du Père Noël, ateliers créatifs et maquillage) et des représentations musicales concluront les journées durant cette période.En outre, le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Bastia distribuera comme chaque année plus de 2000 colis de Noël, en plus de l’organisation du Marché de Noël des quartiers Sud , qui se tiendra le mercredi 7 décembre au Centre social François Marchetti, mais également de la Festa di l’Anziani avec Diana di l’Alba le vendredi 9 décembre dès 15h. Le traditionnel réveillon du Capu d’annu, dont les inscriptions se poursuivent jusqu’au 16 décembre, viendra conclure l’année 2022 dans une ambiance chaleureuse et festive !