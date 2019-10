Marathon de Venise : les bons résultats du Lucciana Atletismu

Lors de cette course en terres italiennes, deux parcours étaient proposés aux licenciés du club présidé par Laurent Pantalacci.

Sur l'ensemble des participants, 18 se sont engagé(e)s sur le marathon, et 20 sur le 10 km. Deux beaux parcours qui s’achèvent sur l’île de Venise après avoir traversé la célèbre Piazza San Marco.



De belles performances sont a noter.



Sur le marathon parmi les 7 000 inscrits, Jean-Laurent Zattara termine 56 ème en 2h55, Franck Guidi 101 ème en 2h59, Ariel Riso en 3h08, Bruno Guidini en 3h26, Anthony Rosso en 3h28, Agnès Guidoni, Laurent Pantalacci et Joseph Sauli en 3h40, Nicolas Normant et Jean-Pierre Acquaviva en 3h26, Francois Mangini en 3h27, Pierre Cappelluti et François Mangini en 3h51, Jean-Pierre Acquaviva en 3h53, Frederic Lebon en 3h56, André Careddu et Ange-Philippe Gaspari en 4h02, Nathalie Cesari en

4h07, Sophie Macé en 4h16, Olivier Isabelle en 5h05, et Laurence Dubon en 5h11.



Pour la course des 10km, avec près de 2 000 participants, Loic Paris termine en 54 minutes, Nathalie Monti en 55 minutes, Sophie Ceccarelli en 1h03, Gisèle Dubosquelle en 1h04, Valérie Acquaviva et son fils Jeremy en 1h07, Robert Ceccarelli et Sylvia Louisiade en 1h10, Stéphanie Bradesei, Christophe Murati et leur fils Andria en 1h12, Isabelle Carlotti, Vannina Orsini, Hélène Gaspari et Jeannot Antoniotti en 1h15, Chantal Guidi et Régine Mattei en 1h17, Jacques Vinciguerra en 1h30, et Dominique Sauli en 1h32.



Une très belle compétition pour l'Arancini !