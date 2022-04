Marathon de Paris : le Porto-Vecchiais Morhad Amdouni fait tomber le record de France

L'Ethiopien Deso Gelmisa a remporté dimanche 3 avril la 45e édition du marathon de Paris, dont Morhad Amdouni a pris la 3e place, avec à la clef un nouveau record de France. Il a bouclé l’épreuve parisienne avec un temps de 2 heures 5 minutes et 22 secondes, soit plus d’une minute de moins que celui signé par Benoît Zwierzchiewski, en 2003 également à Paris. "Ça fait du bien. J'ai juste à dire ça car cela veut dire "enfin" (...) Il fallait que je puisse passer ce cap qui me permet de dire coucou je suis là", a déclaré avec soulagement le Porto-Vecchiais de 33 ans à nos confrères de l'Equipe.



Champion d’Europe du 10 000 mètres en 2018 à Berlin et en salle en 2021, le sociétaire du Val d’Europe Athlétisme Nord 77 en Seine-et-Marne a aussi remporté le championnat de France de cross il y a quelques semaines aux Mureaux.