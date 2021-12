Marana : un foisonnement de vie et d’espèces sous-marines

L’eau est à peine à 15°C et les fonds sablonneux sont lunaires, en ces nuits de décembre. La température est saisissante et l’ambiance n’est pas rassurante. Mais peu à peu, la curiosité l’emporte sur le froid et les premières appréhensions. La visibilité est bonne et les rencontres sont au rendez-vous, variées et nombreuses. Le jeu en vaut la chandelle.





Après deux plongées de 80 minutes chacune, le bilan est positif. Pas moins de cinq espèces de raies sont dénombrées (raie aigle, raie étoilée, raie torpille ocellée, raie torpille marbrée et raie pastenague) et passées sous l’objectif de Pierre-Jean.





D’autres locataires discrets de ces fonds ont été également photographiés, notamment un saint-pierre, des poulpes, seiches, barbues, grondin-perlons… Des créatures qui en effraieront sans doute certains, mais rassurent partiellement sur l’état de santé de cette zone fragile qu’il est plus que jamais urgent de protéger.



