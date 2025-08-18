Marana-Golo Arte Festival : Borgo à l’honneur pour l’édition 2025

Après le succès rencontré en 2023 lors de la première édition à Monte, le festival investira cette année le cœur historique de Borgo. Un parcours artistique nocturne a été conçu pour mettre en valeur les ruelles, les façades et les places du village, avec des installations numériques et interactives imaginées par des artistes de renommée internationale. Pour les organisateurs, « il ne s’agit pas seulement de consommer les beautés de notre territoire, mais bien de donner à voir la singularité de Marana-Golo et ainsi proposer un tourisme de découverte, d’itinérance et de curiosité ».



Le président de l’Office de tourisme intercommunal, également élu de Borgo, insiste sur cette ambition. « Je suis particulièrement fier de voir notre territoire s’engager dans une dynamique culturelle et touristique innovante, souligne-t-il. Le Marana-Golo Arte Festival incarne notre volonté de promouvoir une destination alliant culture, développement durable et attractivité locale. Cet événement offre une opportunité unique de valoriser notre patrimoine tout en stimulant la curiosité et l’imaginaire de nos visiteurs. »



La dimension musicale n’est pas oubliée. Le stade du village se transformera, le temps d’un week-end, en scène en plein air. Trois concerts rythmeront les soirées : le vendredi 12 septembre avec le groupe Sumenta Nova, le samedi 13 septembre avec Casablanca Drivers et le dimanche 14 septembre avec Moca. Cette programmation se veut complémentaire des installations numériques, pour offrir une expérience mêlant arts visuels et culture musicale insulaire.



Le festival affirme également son engagement écologique. Une charte de restauration a été mise en place pour l’espace buvette et restauration, privilégiant les produits locaux, de saison et issus du commerce équitable. La viande française et la charcuterie corse seront valorisées, tandis que les organisateurs imposent la présence d’un plat végétarien et d’un plat enfant. Le tri des déchets sera systématique et tous les contenants utilisés seront compostables ou réutilisables. Cette démarche vise à conjuguer convivialité et respect de l’environnement.



En trois soirées, Borgo s’apprête ainsi à conjuguer innovation artistique, musique et gastronomie responsable. Avec son parcours nocturne, ses concerts et son cadre patrimonial, le Marana-Golo Arte Festival 2025 s’annonce comme l’un des rendez-vous culturels et touristiques majeurs de la rentrée en Haute-Corse.