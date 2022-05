Manifestations de soutien à Yvan Colonna : 3 jeunes interpellés en région bastiaise

Nvlle journée de répression et d’acharnement.

Interpellations de jeunes ce matin en région bastiaise et demande de semi-liberté d’Alain Ferrandi rejetée une fois de plus. Il est temps de cesser cet acharnement aveugle et de trouver des solutions justes, décentes et apaisées.

— Paul-André Colombani (@pacolombani) May 24, 2022