Manifestation anti-mafia à Ajaccio : suivez notre direct

Devant à la préfecture, Josette Dall'Ava Santucci ouvre les discours. « Cette journée prouve que nous avons amorcé une autre ère. Ce que veulent les mafieux, c’est notre silence et notre soumission. » Un appel clair à la résistance, lancé devant une foule attentive.

Jérôme Mondoloni, du collectif Massimu Susini, lui succède. Il rappelle l’ampleur du capital criminel de la mafia ces dernières années : une série d’assassinats, dont celui de dix élus, des incendies, des pressions sur des entreprises, et un taux d’élucidation des crimes qui reste proche de zéro. Il insiste sur la nécessité de faire évoluer la législation, dénonçant une forme d’habitude face au racket et aux incendies criminels. Il évoque les propos d’anciens préfets, qui ont eux-mêmes dénoncé l’imprégnation mafieuse jusque dans l’appareil d’État ces dix dernières années. Il cite notamment l’assassinat du président de la Chambre de commerce et l’entourage de Paul Giacobbi, pris pour cible.



Il insiste sur l’urgence d’un changement : « Soit on se couche et on dit qu’il n’y a rien à faire, que ça a toujours été comme ça, soit on soutient nos députés qui se battent à l’Assemblée nationale pour faire évoluer la loi. » Il dit ne pas comprendre pourquoi la demande des collectifs d’introduire un délit d’association mafieuse est qualifiée de liberticide.



Selon lui, le pouvoir d’intimidation mafieux en Corse prend de plus en plus d’ampleur, et il espère que les mesures annoncées par le Garde des Sceaux seront appliquées. « Si la Corse est l’île de la mafia, elle est aussi l’île de l’anti-mafia », conclut-il, appelant la population à rejoindre les collectifs et à soutenir leur combat.